Schmetterlinge im Bauch
Folge 45: Episode 45
22 Min.Ab 12
Nelly weiß, dass viele vernünftige Gründe gegen eine Beziehung mit Mark sprechen, auch Maybritt warnt sie davor. Doch ihre Gefühle sind stärker, und schließlich kann sie sich nicht mehr gegen ihre Verliebtheit wehren. Judith will Konstantins Plan zuvorkommen, sie aus Star Line auszukaufen. Sie bietet Hallstedt an, Konstantin gemeinsam mit ihr aus der Firma zu drängen ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© SAT.1 emotions