Schmetterlinge im Bauch

Episode 45

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 45
Episode 45

Schmetterlinge im Bauch

Folge 45: Episode 45

22 Min.Ab 12

Nelly weiß, dass viele vernünftige Gründe gegen eine Beziehung mit Mark sprechen, auch Maybritt warnt sie davor. Doch ihre Gefühle sind stärker, und schließlich kann sie sich nicht mehr gegen ihre Verliebtheit wehren. Judith will Konstantins Plan zuvorkommen, sie aus Star Line auszukaufen. Sie bietet Hallstedt an, Konstantin gemeinsam mit ihr aus der Firma zu drängen ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

