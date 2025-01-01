Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 5
Folge 5: Episode 5

23 Min. Ab 12

Als Nelly Mark im Kopierraum mit einer Stewardess erwischt, werden sofort schlimme Erinnerungen in ihr wach. Die nette Fassade war also nur Masche - er ist auch nur ein oberflächlicher Aufreißer! Marks spätere Entschuldigung weist sie kühl ab - und geht fest davon aus, dass er sich mit der Einladung, die sie später auf ihrem Counter findet, auch noch an sie heranmachen will ...

