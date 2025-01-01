Schmetterlinge im Bauch
Folge 52: Episode 52
21 Min.Ab 12
Kurz nach einer ersten "unschuldigen" Nacht miteinander müssen sich Mark und Nelly schon wieder trennen. Mark muss nach Istanbul und Nelly zur Arbeit, wo kein Kollege von ihrer Beziehung wissen darf. Trotzdem ist Nelly im siebten Himmel - bis sie einen Funkspruch hört ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions