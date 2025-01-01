Schmetterlinge im Bauch
Folge 53: Episode 53
43 Min.Ab 12
Nelly und Nils werden unverhofft Eltern - und das auch noch mit Marks vermeintlichem Sohn. Wie in jeder Familie sorgt der Zuwachs für eine Menge Stress und ungewohnte Situationen, die es zu meistern gilt. Nelly und Nils kommen sich dadurch näher als je zuvor - bis eine unerwartete Nachricht sie aus Nils' Armen reißt.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions