SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 55
Folge 55: Episode 55

21 Min.Ab 12

Nelly beobachtet eine verdächtige Verbindung zwischen Hallstedt und einem der Istanbul-Gäste. Um Konstantin vor Hallstedt zu warnen, muss Henning die Erpressungs-Geschichte offenbaren. Konstantin will sich zunächst nicht auf Hallstedts Angebot einlassen, Mark zu retten ...

SAT.1 emotions
