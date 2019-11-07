Schmetterlinge im Bauch
Folge 56: Episode 56
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nelly sucht nach einem Weg, Mark und Klemmi doch auf legalem Weg aus der Haft zu befreien. Ein Jurist, den sie von früher kennt, empfiehlt ihr einen türkischen Staranwalt. Unabhängig wird auch Konstantin dieser Anwalt empfohlen, und er beschließt, sofort in die Türkei zu fliegen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1