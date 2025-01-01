Schmetterlinge im Bauch
Folge 57: Episode 57
22 Min.Ab 12
Konstantin holt die Einschätzung des Anwalts ein: Marks und Klemmis Aussichten sind sehr gut, die Angelegenheit wird aber noch etwas dauern. Diese Nachricht schickt er Mark als geheimen Kassiber ins Gefängnis. Alles hinter dem Rücken Hallstedts - der Mark und Klemmi trotz gegenteiliger Behauptung besuchen kann ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions