Schmetterlinge im Bauch

Episode 57

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 57
Episode 57

Schmetterlinge im Bauch

Folge 57: Episode 57

22 Min.Ab 12

Konstantin holt die Einschätzung des Anwalts ein: Marks und Klemmis Aussichten sind sehr gut, die Angelegenheit wird aber noch etwas dauern. Diese Nachricht schickt er Mark als geheimen Kassiber ins Gefängnis. Alles hinter dem Rücken Hallstedts - der Mark und Klemmi trotz gegenteiliger Behauptung besuchen kann ...

SAT.1 emotions
