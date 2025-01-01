Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 59
Folge 59: Episode 59

22 Min.Ab 12

Laja und Zack schweben nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht auf allen Wolken - auch, wenn noch nichts "passiert" ist. Dabei verlieren sie die Realität ein wenig aus den Augen. Während Zack sich weiter in seinen überflüssigen Streit mit Carola verbeißt, unterschätzen beide die Wucht von Alex' Eifersucht.

