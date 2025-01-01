Schmetterlinge im Bauch
Folge 59: Episode 59
22 Min.Ab 12
Laja und Zack schweben nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht auf allen Wolken - auch, wenn noch nichts "passiert" ist. Dabei verlieren sie die Realität ein wenig aus den Augen. Während Zack sich weiter in seinen überflüssigen Streit mit Carola verbeißt, unterschätzen beide die Wucht von Alex' Eifersucht.
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions