Schmetterlinge im Bauch
Folge 6: Episode 6
23 Min.Ab 12
Nelly gerät unter Druck: Volker lässt eine wichtige Datei verschwinden und macht sie glauben, es sei ihr Fehler. Ein Minuspunkt mehr für Nelly auf Judiths Liste! Doch damit nicht genug: Als die Kollegen sich nach Jens erkundigen, erfindet Nelly eine Geschichte, um die Schmach der geplatzten Hochzeit zu vertuschen - ohne zu ahnen, dass Jens bereits vor der Tür steht!
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions