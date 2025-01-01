Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 6

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Episode 6

Episode 6Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 6: Episode 6

23 Min.Ab 12

Nelly gerät unter Druck: Volker lässt eine wichtige Datei verschwinden und macht sie glauben, es sei ihr Fehler. Ein Minuspunkt mehr für Nelly auf Judiths Liste! Doch damit nicht genug: Als die Kollegen sich nach Jens erkundigen, erfindet Nelly eine Geschichte, um die Schmach der geplatzten Hochzeit zu vertuschen - ohne zu ahnen, dass Jens bereits vor der Tür steht!

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen