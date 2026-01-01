Schmetterlinge im Bauch
Folge 62: Episode 62
22 Min.Ab 12
Nicht genug, dass Nelly Mark mit ihrem Geständnis enttäuscht. Nun droht Judith ihm auch noch mit Kündigung, weil er auf seinen Flügen besteht - Mark hat die Nase voll. In dieser Stimmung erfährt er, wer vermutlich hinter der Knast-Geschichte steckt ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1