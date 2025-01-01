Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 63

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 63
Episode 63

Schmetterlinge im Bauch

Folge 63: Episode 63

21 Min.Ab 12

Nils verzehrt sich nach Nelly und kann ihr Glück mit Mark nicht länger ertragen. Fest entschlossen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, macht er einen großen Schritt in eine neue Richtung ... Nelly hat bei Mark Misstrauen geweckt, Hallstedt könnte bei dem fingierten Drogen-Schmuggel mehr sein als ein Retter in der Not. Er weiht daraufhin ausgerechnet Judith ein.

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

