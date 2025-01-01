Schmetterlinge im Bauch
Folge 63: Episode 63
21 Min.Ab 12
Nils verzehrt sich nach Nelly und kann ihr Glück mit Mark nicht länger ertragen. Fest entschlossen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, macht er einen großen Schritt in eine neue Richtung ... Nelly hat bei Mark Misstrauen geweckt, Hallstedt könnte bei dem fingierten Drogen-Schmuggel mehr sein als ein Retter in der Not. Er weiht daraufhin ausgerechnet Judith ein.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
