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Schmetterlinge im Bauch

Episode 64

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 64vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 64: Episode 64

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Mark hat nach dem Gefängnisaufenthalt genug Probleme, da soll wenigstens seine Beziehung zu Nelly geheim bleiben. Die möchte ihm trotzdem helfen und schaltet zu diesem Zweck Carola als Spionin bei Star Line ein. Carola hat auch Erfolg - leider nicht den gewünschten. Nils hat sich indes entschlossen, sich auf eine Affäre mit Maybritt einzulassen ...

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