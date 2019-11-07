Schmetterlinge im Bauch
Folge 64: Episode 64
21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Mark hat nach dem Gefängnisaufenthalt genug Probleme, da soll wenigstens seine Beziehung zu Nelly geheim bleiben. Die möchte ihm trotzdem helfen und schaltet zu diesem Zweck Carola als Spionin bei Star Line ein. Carola hat auch Erfolg - leider nicht den gewünschten. Nils hat sich indes entschlossen, sich auf eine Affäre mit Maybritt einzulassen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1