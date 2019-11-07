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Schmetterlinge im Bauch

Episode 65

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 65vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 65: Episode 65

21 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nils wird aus Maybritt nicht schlau - kann er auch nicht. Sie bereut ihre Flucht vom Vortag und taucht wie die beste Freundin überraschend beim Heyden-Frühstück auf. Beide Aktionen kann sie nicht erklären ... Henning muss alle Register ziehen, um Katrin zurückzugewinnen ... Von ihrem schlechten Gewissen getrieben veranlasst Judith, dass Mark wieder eine wichtige Flugverbindung fliegen darf, aber der Flieger hebt nicht ab ...

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