Schmetterlinge im Bauch
Folge 66: Episode 66
22 Min.Ab 12
Mark will nach seiner Panikattacke nicht einsehen, dass er ein Problem hat, und gleich den nächsten Flug übernehmen. Nelly riskiert eine Auseinandersetzung mit Judith, um ihn vor sich selbst zu schützen. Als Hallstedt sich weigert, Marks Kreditfrist zu verlängern, ereilt ihn ein zweiter Anfall, den er nicht mehr verheimlichen kann ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions