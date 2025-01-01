Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 66
Folge 66: Episode 66

22 Min.Ab 12

Mark will nach seiner Panikattacke nicht einsehen, dass er ein Problem hat, und gleich den nächsten Flug übernehmen. Nelly riskiert eine Auseinandersetzung mit Judith, um ihn vor sich selbst zu schützen. Als Hallstedt sich weigert, Marks Kreditfrist zu verlängern, ereilt ihn ein zweiter Anfall, den er nicht mehr verheimlichen kann ...

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 emotions
Alle 1 Staffeln und Folgen