Schmetterlinge im Bauch

Episode 67

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 67
Schmetterlinge im Bauch

Folge 67: Episode 67

21 Min.Ab 12

Nelly überzeugt Mark, dass er in seinem Zustand auf keinen Fall fliegen darf. Was sie aber noch nicht ahnt: Mark verheimlicht ihr die Gründe seiner immer schlimmer werdenden Panikattacken. Hennings und Katrins erotisch-romantisches Abenteuer im Dunkelrestaurant endet mit einer Auseinandersetzung. Er muss feststellen, dass Katrin dort heimlich mit einem anderen Mann geflirtet hat ...

