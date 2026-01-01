Schmetterlinge im Bauch
Folge 67: Episode 67
21 Min.Ab 12
Nelly überzeugt Mark, dass er in seinem Zustand auf keinen Fall fliegen darf. Was sie aber noch nicht ahnt: Mark verheimlicht ihr die Gründe seiner immer schlimmer werdenden Panikattacken. Hennings und Katrins erotisch-romantisches Abenteuer im Dunkelrestaurant endet mit einer Auseinandersetzung. Er muss feststellen, dass Katrin dort heimlich mit einem anderen Mann geflirtet hat ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
