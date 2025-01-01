Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 68
21 Min.Ab 12

Nelly und Mark sind im Bad eingeschlossen, wo er einen klaustrophobischen Anfall bekommt. Sämtliche Versuche Nellys, ihn zu beruhigen, scheitern zunächst. Schließlich gelingt es ihr, ihn mit Beruhigungsmitteln ruhig zu stellen. Unter deren Einfluss macht Mark Andeutungen über den Verlust seines Vermögens ...

