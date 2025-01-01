Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 69

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 69
Episode 69

Schmetterlinge im Bauch

Folge 69: Episode 69

22 Min.Ab 12

Nelly hat den Verdacht, dass Mark Kokain nimmt. Als Carola von Nellys Vermutung Wind bekommt, beschließt sie, die Sache in die eigene Hand zu nehmen, um Nelly eventuell vor Mark zu schützen ... Die Affäre von Zack und Laja verkompliziert sich. Kaum sind die ersten Missverständnisse ausgeräumt, wird beiden klar, dass die Harmonie im Bett nicht so leicht hergestellt werden kann, wie erhofft ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen