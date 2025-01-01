Schmetterlinge im Bauch
Folge 69: Episode 69
22 Min.Ab 12
Nelly hat den Verdacht, dass Mark Kokain nimmt. Als Carola von Nellys Vermutung Wind bekommt, beschließt sie, die Sache in die eigene Hand zu nehmen, um Nelly eventuell vor Mark zu schützen ... Die Affäre von Zack und Laja verkompliziert sich. Kaum sind die ersten Missverständnisse ausgeräumt, wird beiden klar, dass die Harmonie im Bett nicht so leicht hergestellt werden kann, wie erhofft ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
