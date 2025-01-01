Schmetterlinge im Bauch
Folge 7: Episode 7
23 Min.Ab 12
Nelly ist geschockt: Gerade hat sie ihren Kollegen die Geschichte verkauft, dass sie verheiratet ist und ihr Mann auf einer Bohrinsel arbeitet - da steht Jens mit einem Rosenstrauß in der Lounge und bittet sie um Verzeihung! Sie kann ihn überreden, das Spiel vor den anderen mitzuspielen. Doch danach macht sie ihm klar, dass sie ihn nicht mehr wieder sehen will ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions