Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Episode 7

Episode 7Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 7: Episode 7

23 Min.Ab 12

Nelly ist geschockt: Gerade hat sie ihren Kollegen die Geschichte verkauft, dass sie verheiratet ist und ihr Mann auf einer Bohrinsel arbeitet - da steht Jens mit einem Rosenstrauß in der Lounge und bittet sie um Verzeihung! Sie kann ihn überreden, das Spiel vor den anderen mitzuspielen. Doch danach macht sie ihm klar, dass sie ihn nicht mehr wieder sehen will ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen