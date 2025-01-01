Schmetterlinge im Bauch
Folge 71: Episode 71
22 Min.Ab 12
Mark ist Nelly wegen ihres Verdachts nicht böse, umso mehr hat er jedoch an Konstantins Launen zu knabbern. Während einer Unterhaltung mit Nils bringt er Nelly auf eine Idee, wie sie Hallstedt etwas nachweisen könnte. Nelly bittet Henning um Mithilfe, und tatsächlich finden beide eine vielversprechende Spur, die aber dann ins Leere führt ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions