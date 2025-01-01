Schmetterlinge im Bauch
Folge 73: Episode 73
22 Min.Ab 12
Nelly und Mark bekommen von Nils die entscheidenden Informationen, dass Hallstedt sie reingelegt hat. Marks Rettung scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch gerade, als sie Konstantin informieren wollen, erleben sie eine böse Überraschung ... Laja wirft Alex vor, ihren Streit mit Zack auszunutzen, dabei wollte Alex nur zur Versöhnung der beiden beitragen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions