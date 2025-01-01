Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 73
Folge 73: Episode 73

22 Min.Ab 12

Nelly und Mark bekommen von Nils die entscheidenden Informationen, dass Hallstedt sie reingelegt hat. Marks Rettung scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch gerade, als sie Konstantin informieren wollen, erleben sie eine böse Überraschung ... Laja wirft Alex vor, ihren Streit mit Zack auszunutzen, dabei wollte Alex nur zur Versöhnung der beiden beitragen ...

