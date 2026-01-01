Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 75

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 75
Episode 75

Schmetterlinge im Bauch

Folge 75: Episode 75

21 Min.Ab 12

Mark nimmt Nellys Versprecher als Anlass, seinem Bruder reinen Wein einzuschenken. Doch die Verpfändung der Anteile kann er einfach nicht zugeben ... Maybritt will sich selbst beweisen, dass sie ihre Gefühle für Nils unter Kontrolle hat. Sie sagt ein Date mit ihm ab und geht stattdessen mit einem Gelegenheitslover ins Bett. Doch statt Spaß stellt sich ein schales Gefühl ein ...

