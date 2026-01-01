Schmetterlinge im Bauch
Folge 75: Episode 75
21 Min.Ab 12
Mark nimmt Nellys Versprecher als Anlass, seinem Bruder reinen Wein einzuschenken. Doch die Verpfändung der Anteile kann er einfach nicht zugeben ... Maybritt will sich selbst beweisen, dass sie ihre Gefühle für Nils unter Kontrolle hat. Sie sagt ein Date mit ihm ab und geht stattdessen mit einem Gelegenheitslover ins Bett. Doch statt Spaß stellt sich ein schales Gefühl ein ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© SAT.1 emotions