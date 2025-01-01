Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 79

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 79
Joyn Plus
Episode 79

Episode 79Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 79: Episode 79

22 Min.Ab 12

Nils und Nelly erscheinen morgens gemeinsam bei Star Line und schüren damit Marks Eifersucht. Durch eine unbedachte Bemerkung enthüllt Mark seinem Rivalen, dass er von seiner unglücklichen Liebe zu Nelly weiß - und wühlt damit auf, was Nils verdrängt hat. Ausgerechnet in dieser Situation begreift Nelly, dass Mark auf Nils eifersüchtig ist.

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen