Schmetterlinge im Bauch
Folge 79: Episode 79
22 Min.Ab 12
Nils und Nelly erscheinen morgens gemeinsam bei Star Line und schüren damit Marks Eifersucht. Durch eine unbedachte Bemerkung enthüllt Mark seinem Rivalen, dass er von seiner unglücklichen Liebe zu Nelly weiß - und wühlt damit auf, was Nils verdrängt hat. Ausgerechnet in dieser Situation begreift Nelly, dass Mark auf Nils eifersüchtig ist.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
