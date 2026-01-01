Schmetterlinge im Bauch
Folge 8: Episode 8
23 Min.Ab 12
Nils beschließt, seinen Schwestern das Berliner Nachtleben zu zeigen. Während er und die Mädchen sich amüsieren, bleibt Melanie gelangweilt am Tresen zurück - und verabschiedet sich bald, da sie am nächsten Morgen früh raus muss. Nils verspricht ihr, nicht mehr allzu lange zu bleiben ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
