Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 81
Folge 81: Episode 81

22 Min.Ab 12

Mark hat nach seinem Liebesgeständnis noch die ultimative Überraschung für Nelly. Nach einem unerlaubten Helikopterausflug droht aber höchste Gefahr, dass ihre Affäre auffliegt ... Durch Katrins Äußerungen veranlasst, möchte sich Volker ändern. Die Crew traut seiner plötzlichen Freundlichkeit nicht und hat Spaß daran, seine Grenzen plötzlicher Kollegialität auszutesten.

SAT.1 emotions
