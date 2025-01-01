Schmetterlinge im Bauch
Folge 81: Episode 81
22 Min.Ab 12
Mark hat nach seinem Liebesgeständnis noch die ultimative Überraschung für Nelly. Nach einem unerlaubten Helikopterausflug droht aber höchste Gefahr, dass ihre Affäre auffliegt ... Durch Katrins Äußerungen veranlasst, möchte sich Volker ändern. Die Crew traut seiner plötzlichen Freundlichkeit nicht und hat Spaß daran, seine Grenzen plötzlicher Kollegialität auszutesten.
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions