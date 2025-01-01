Schmetterlinge im Bauch
Folge 83: Episode 83
22 Min.Ab 12
Hallstedt will unbedingt, dass Nelly das Gesicht der Imagekampagne wird. Sie denkt zuerst nicht daran, sich dafür herzugeben, da sie aber Geld braucht, um endlich Flugstunden nehmen zu können, beschließt sie herauszufinden, was Hallstedt die Sache wert ist. Jennys Träumereien von ihrem Prinzen aus 1001 Nacht zerplatzen, als die Regenbogenpresse von seinen Heiratsplänen berichtet ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions