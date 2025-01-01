Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 83

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 83
Episode 83

Schmetterlinge im Bauch

Folge 83: Episode 83

22 Min.Ab 12

Hallstedt will unbedingt, dass Nelly das Gesicht der Imagekampagne wird. Sie denkt zuerst nicht daran, sich dafür herzugeben, da sie aber Geld braucht, um endlich Flugstunden nehmen zu können, beschließt sie herauszufinden, was Hallstedt die Sache wert ist. Jennys Träumereien von ihrem Prinzen aus 1001 Nacht zerplatzen, als die Regenbogenpresse von seinen Heiratsplänen berichtet ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

