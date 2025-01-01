Schmetterlinge im Bauch
Folge 84: Episode 84
22 Min.Ab 12
Nelly hat Hallstedts Respekt erworben, als sie ihm 10.000 Euro für die Teilnahme an der Imagekampagne abgerungen hat. Nun scheint eine Katastrophe zu drohen, denn das kostspielige Gemälde, das Hallstedt als Dauerleihgabe in der Lounge aufhängen möchte, scheint durch Nellys Unachtsamkeit verloren. Verzweifelt versucht sie, das Bild wiederzubeschaffen, bevor bei der Enthüllung alles herauskommt.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
