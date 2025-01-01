Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 84
Folge 84: Episode 84

22 Min.Ab 12

Nelly hat Hallstedts Respekt erworben, als sie ihm 10.000 Euro für die Teilnahme an der Imagekampagne abgerungen hat. Nun scheint eine Katastrophe zu drohen, denn das kostspielige Gemälde, das Hallstedt als Dauerleihgabe in der Lounge aufhängen möchte, scheint durch Nellys Unachtsamkeit verloren. Verzweifelt versucht sie, das Bild wiederzubeschaffen, bevor bei der Enthüllung alles herauskommt.

SAT.1 emotions
