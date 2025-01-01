Schmetterlinge im Bauch
Folge 86: Episode 86
22 Min.Ab 12
Nelly hat keine Lust mehr, ihre Beziehung zu Mark zu verheimlichen. Sie glaubt, dass er damit nur sein Selbstbild als Single und Frauenheld aufrechterhalten will. Als sich der Druck auf Mark erhöht, weil Judiths Kredit platzt, eskaliert der Streit zwischen ihm und Nelly. Als Tante Inge wider Erwarten früher erscheint, geraten die Heydens in ein Gespinst aus Lügen ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
© SAT.1 emotions