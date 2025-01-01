Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 89

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 89
22 Min.Ab 12

Mark ärgert sich erneut darüber, dass sich Nelly in seine Angelegenheiten einmischt - er tritt seine Star Line-Anteile an Hallstedt ab ... Carola muss plötzlich Weihnachten ganz allein feiern. Trotzig bereitet sie sich ein schönes Fest ... Tante Inge muss schmerzlich erkennen, wieder einmal von der Familie nach Strich und Faden belogen worden zu sein. Wütend zieht sie die Konsequenzen ...

