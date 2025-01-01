Schmetterlinge im Bauch
Folge 89: Episode 89
22 Min.Ab 12
Mark ärgert sich erneut darüber, dass sich Nelly in seine Angelegenheiten einmischt - er tritt seine Star Line-Anteile an Hallstedt ab ... Carola muss plötzlich Weihnachten ganz allein feiern. Trotzig bereitet sie sich ein schönes Fest ... Tante Inge muss schmerzlich erkennen, wieder einmal von der Familie nach Strich und Faden belogen worden zu sein. Wütend zieht sie die Konsequenzen ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions