Schmetterlinge im Bauch
Folge 9: Episode 9
23 Min.Ab 12
Verwirrt flieht Nelly morgens aus Jens' Hotelzimmer, in ihrem Gedächtnis klafft ein riesiges Loch. Sie trifft sich mit ihm zu einem klärenden Gespräch und teilt ihm unmissverständlich mit, dass sie keine gemeinsame Zukunft mehr sieht. Doch so leicht wird sie Jens nicht los: Sein geklautes Auto wird gefunden - und Nelly besitzt immer noch die Schlüssel ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
