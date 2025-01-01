Schmetterlinge im Bauch
Folge 90: Episode 90
22 Min.Ab 12
Nachdem Judith durch die geplatzten Verhandlungen mit Nelly in Berlin festsitzt, verbringt sie den Weihnachtsabend mit Konstantin. Gemeinsam schieben sie den Blues ... Nils und die Schwestern erkennen, dass sie den Bogen überspannt haben. Ihre Lügen haben Tante Inge dazu veranlasst, die Stadt Hals über Kopf zu verlassen.
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions