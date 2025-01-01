Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 91
Folge 91: Episode 91

22 Min.Ab 12

Nelly trifft Nils' Liebesgeständnis wie ein Schlag. Er ärgert sich, dass er überhaupt etwas gesagt hat und läuft durch die weihnachtlich geschmückten Straßen Berlins: Dabei rekapituliert die Freundschaft mit Nelly in Rückblicken: Ihre erste Begegnung, der Tag mit dem Baby, seine Rolle als best buddy. Auch Nelly erinnert sich in Bildern an die wachsende Nähe zwischen ihnen ...

SAT.1 emotions
