Schmetterlinge im Bauch
Folge 91: Episode 91
22 Min.Ab 12
Nelly trifft Nils' Liebesgeständnis wie ein Schlag. Er ärgert sich, dass er überhaupt etwas gesagt hat und läuft durch die weihnachtlich geschmückten Straßen Berlins: Dabei rekapituliert die Freundschaft mit Nelly in Rückblicken: Ihre erste Begegnung, der Tag mit dem Baby, seine Rolle als best buddy. Auch Nelly erinnert sich in Bildern an die wachsende Nähe zwischen ihnen ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
