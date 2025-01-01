Schmetterlinge im Bauch
Folge 93: Episode 93
21 Min.Ab 12
Nelly wünscht sich, Silvester mit Nils und ihren Lieben zu verbringen, aber er überredet Mark, den Abend allein mit Nelly zu verbringen, damit er ihr Glück nicht sehen muss. Mark plant daraufhin eine exklusive Überraschung für Nelly ... Alex und Laja wollen Nils aus seiner Depressionsphase helfen und laden in seinem Namen Maybritt zum Silvester-Abend ein ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions