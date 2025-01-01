Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 93

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 93
Episode 93

Episode 93

Schmetterlinge im Bauch

Folge 93: Episode 93

21 Min. Ab 12

Nelly wünscht sich, Silvester mit Nils und ihren Lieben zu verbringen, aber er überredet Mark, den Abend allein mit Nelly zu verbringen, damit er ihr Glück nicht sehen muss. Mark plant daraufhin eine exklusive Überraschung für Nelly ... Alex und Laja wollen Nils aus seiner Depressionsphase helfen und laden in seinem Namen Maybritt zum Silvester-Abend ein ...

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

