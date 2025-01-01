Schmetterlinge im Bauch
Folge 95: Episode 95
22 Min.Ab 12
Nach einer Silvesterliebesnacht möchten Nils und Maybritt das freundschaftliche Verhältnis inklusive Sex gern fortsetzen. Als Nils daran Verhaltensregeln knüpft, die verhindern sollen, dass einer von ihnen dabei emotional verletzt wird, spielt Maybritt mit offenen Karten ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions