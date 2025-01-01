Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 95

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 95
Joyn Plus
Episode 95

Episode 95Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 95: Episode 95

22 Min.Ab 12

Nach einer Silvesterliebesnacht möchten Nils und Maybritt das freundschaftliche Verhältnis inklusive Sex gern fortsetzen. Als Nils daran Verhaltensregeln knüpft, die verhindern sollen, dass einer von ihnen dabei emotional verletzt wird, spielt Maybritt mit offenen Karten ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen