Schmetterlinge im Bauch
Folge 96: Episode 96
22 Min.Ab 12
Mark nimmt das unmoralische Angebot der Borodina leichtfertig als Scherz - nicht so Nelly. Sie begreift intuitiv, dass dahinter mehr steckt als nur eine dekadente Laune. Als Hallstedt Mark brutal unter Druck setzt, erscheint das Angebot plötzlich als mögliche Option. Katrin ahnt, dass hinter den merkwürdigen SMS niemand anderes als ihr braver Freund Henning stecken kann ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions