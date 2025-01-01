Schmetterlinge im Bauch
Folge 98: Episode 98
22 Min.Ab 12
Mark ist durch Hallstedts Drohung so in Angst versetzt worden, dass er beschließt, auf Angelikas "unmoralisches" Angebot einzugehen, um Nelly zu schützen. Nellys Zweifel an Marks Treue bekommen neue Nahrung, als der Ehemann der Borodina aus Petersburg anreist und offensichtlich mehr weiß als sie.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
