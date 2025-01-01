Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 99

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 99
Joyn Plus
Episode 99

Episode 99Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 99: Episode 99

21 Min.Ab 12

Nachdem Nelly Mark mit heruntergelassenen Hosen in Angelika Borodinas Hotelzimmer entdeckt hat, scheint die Situation klar. Doch bevor man darüber lange diskutieren kann, naht Angelikas russischer Ehemann mit einem Säbel - Nelly kann geistesgegenwärtig in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern. Als sie später bei Star Line auf Hallstedt trifft, kann sie ihren Mund nicht halten ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen