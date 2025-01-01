Schmetterlinge im Bauch
Folge 99: Episode 99
21 Min.Ab 12
Nachdem Nelly Mark mit heruntergelassenen Hosen in Angelika Borodinas Hotelzimmer entdeckt hat, scheint die Situation klar. Doch bevor man darüber lange diskutieren kann, naht Angelikas russischer Ehemann mit einem Säbel - Nelly kann geistesgegenwärtig in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern. Als sie später bei Star Line auf Hallstedt trifft, kann sie ihren Mund nicht halten ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions