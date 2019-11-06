Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Heiratsschwindler

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1 vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Eine besorgte Mutter bittet die Anwältin und ihren Ermittler um Hilfe. Ihre Tochter hat sich Hals über Kopf in einen zwielichtigen Mann verliebt, den sie nun auch noch heiraten will. Sie ist überzeugt, dass es sich bei dem Liebhaber ihrer Tochter um einen Heiratsschwindler handelt, denn in wenigen Tagen bekommt die Tochter das Erbe ihres verstorbenen Vaters ausgezahlt. Doch nicht nur der Geliebte der Tochter hat ein dunkles Geheimnis ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD
