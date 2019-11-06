Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 1: Der Heiratsschwindler
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine besorgte Mutter bittet die Anwältin und ihren Ermittler um Hilfe. Ihre Tochter hat sich Hals über Kopf in einen zwielichtigen Mann verliebt, den sie nun auch noch heiraten will. Sie ist überzeugt, dass es sich bei dem Liebhaber ihrer Tochter um einen Heiratsschwindler handelt, denn in wenigen Tagen bekommt die Tochter das Erbe ihres verstorbenen Vaters ausgezahlt. Doch nicht nur der Geliebte der Tochter hat ein dunkles Geheimnis ... Rechte: Sat.1
Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Genre:Krimi, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12