SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10: Wie man sich bettet

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Die neue Auftraggeberin von Schmidt & Schmitt ist eine zerbrechliche, ältere Dame. Sie ist verzweifelt: Ihre verhasste Schwiegertochter hat ihre alte Matratze ausgetauscht - und damit die darin versteckten Ersparnisse ihres halben Lebens zunichtegemacht. Sie ist davon überzeugt, dass die Schwiegertochter das Geld an sich genommen hat. Anwältin Schmitt und ihr Ermittler gehen der Sache auf den Grund, und der Fall nimmt eine überraschende Wende, als der wahre Täter entlarvt wird. Rechte: Sat.1

