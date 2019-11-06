Schmidt & Schmitt - Wir ermitteln in jedem Fall
Folge 2: Für immer jung
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Aufruhr in einer Kosmetikfirma: Ein Unbekannter hat kurz vor der Patentierung eines neuartigen Anti-Falten-Präparats versucht, in das Computersystem der Firma einzudringen und die Formel zu stehlen. Da es keine Einbruchspuren gibt, muss es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens handeln. Mark Schmidt ermittelt undercover und kann tatsächlich einen Maulwurf in der Firma ausmachen. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12