Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmugglern auf der Spur

Stets wachsam

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 13.04.2026
Stets wachsam

Stets wachsamJetzt kostenlos streamen

Schmugglern auf der Spur

Folge 2: Stets wachsam

45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schmugglern auf der Spur
ProSieben MAXX
Schmugglern auf der Spur

Schmugglern auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen