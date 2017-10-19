Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 19.10.2017: Raus aus den Achtzigern
44 Min.Folge vom 19.10.2017
Meg und Chris Brown haben das Eigenheim ihrer Träume gefunden, aber das Haus scheint in den 80er Jahren stehengeblieben zu sein. Da Chris Geld sparen will, engagiert er keine Handwerker, sondern klickt sich durch YouTube-Videos, um einschlägige Tipps zu erhalten. Meg befürchtet, dass die Baustelle ihrem unerfahrenen Gatten über den Kopf wächst - und behält Recht. Bevor alles den Bach runter geht, wendet sie sich an Nate und Jeremiah und bittet die Design-Gurus um Hilfe. Ein Blick der Experten genügt: Das Haus der Browns muss nicht nur dringend renoviert und modernisiert werden, auch Chris‘ Studentenbuden-Möbel müssen raus! Doch das Budget beträgt nur 30.000 Dollar.
