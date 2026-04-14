Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Stylische Küche mit California-Touch

sixxStaffel 2Folge 1vom 14.04.2026
Stylische Küche mit California-Touch

Stylische Küche mit California-TouchJetzt kostenlos streamen

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 1: Stylische Küche mit California-Touch

44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6

Hiyas und Jerald kämpfen mit vielen Problemen in ihrem Haus. Unter anderem schimmelt es in der Küche, was das Wohnen zu einem Gesundheitsrisiko macht. Jeremiah und Nate unterstützen das Paar bei der Renovierung. Die Profis sanieren die Wände, damit keine Feuchtigkeit von außen mehr eindringen kann. Anschließend wird eine neue und moderne Küche mit viel Stauraum eingebaut. Die Familie kann nun endlich sorgenfrei zu Hause kochen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
sixx
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Alle 2 Staffeln und Folgen