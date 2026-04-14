Stylische Küche mit California-TouchJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 1: Stylische Küche mit California-Touch
44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Hiyas und Jerald kämpfen mit vielen Problemen in ihrem Haus. Unter anderem schimmelt es in der Küche, was das Wohnen zu einem Gesundheitsrisiko macht. Jeremiah und Nate unterstützen das Paar bei der Renovierung. Die Profis sanieren die Wände, damit keine Feuchtigkeit von außen mehr eindringen kann. Anschließend wird eine neue und moderne Küche mit viel Stauraum eingebaut. Die Familie kann nun endlich sorgenfrei zu Hause kochen.
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Alle Staffeln im Überblick
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen