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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Treppe ins Fass ohne Boden

sixxStaffel 3Folge 4vom 17.03.2026
Treppe ins Fass ohne Boden

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 4: Treppe ins Fass ohne Boden

45 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Clayton und Haley haben ein Haus gekauft, das sie selbst renovieren wollten. Doch mit ihren zwei kleinen Kindern stellte sich der Umbau als eine größere Herausforderung dar. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zur Hilfe und übernehmen die Renovierung. Aus der Bruchbude entsteht ein gemütliches und sicheres Zuhause für die vierköpfige Familie.

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