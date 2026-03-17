Treppe ins Fass ohne BodenJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 4: Treppe ins Fass ohne Boden
45 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Clayton und Haley haben ein Haus gekauft, das sie selbst renovieren wollten. Doch mit ihren zwei kleinen Kindern stellte sich der Umbau als eine größere Herausforderung dar. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zur Hilfe und übernehmen die Renovierung. Aus der Bruchbude entsteht ein gemütliches und sicheres Zuhause für die vierköpfige Familie.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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