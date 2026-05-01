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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Südliche Äußere Hebriden

xploreStaffel 1Folge 2vom 01.05.2026
Südliche Äußere Hebriden

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 2: Südliche Äußere Hebriden

59 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Auf der zweiten Etappe seiner Reise trifft Ben einen singenden Kleinbauern, sieht die Muttergottes der Inseln und lernt, ein Geheimnis zu bewahren, bevor er am Hosta Beach campt.

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