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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Isles of the Clyde - Arran und Holy Isle

xploreStaffel 2Folge 1vom 01.08.2026
Isles of the Clyde - Arran und Holy Isle

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 1: Isles of the Clyde - Arran und Holy Isle

59 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Auf seiner Reise nach Arran und Holy Isle erfährt Ben Fogle, dass diese Inseln ein Zufluchtsort für unterschiedliche Glaubensrichtungen und Überzeugungen sind, backt jüdisches Challa-Brot und besucht ein buddhistisches Friedenszentrum.

Weitere Folgen in Staffel 2

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