Giganten auf Achse - Transportprofis im EinsatzJetzt kostenlos streamen
SCHWERTRANSPORTE
Folge vom 15.05.2026: Giganten auf Achse - Transportprofis im Einsatz
49 Min.Folge vom 15.05.2026
Wie gelangt eine 140 Tonnen schwere und 40 Meter lange Minenfräse von ihrem Hersteller bis zum Bonner Hafen? Die perfekte Lösung dafür ist ein Autokran. Doch Schwertransporte wie dieser sind Zentimeterarbeit: Jede schmale Kurve wird zum Problem, jedes Straßenschild muss weichen. Die Reportage zeigt Autokranteams bei ihren schwierigen Jobs auf Deutschlands engen Straßen und Baustellen. Welche Schwierigkeiten erwarten die Transportprofis?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: welt