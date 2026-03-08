Zum Inhalt springenBarrierefrei
SCHWERTRANSPORTE

Auftrag Schwertransport - Giganten auf Reisen

WELTFolge vom 08.03.2026
Auftrag Schwertransport - Giganten auf Reisen

SCHWERTRANSPORTE

Folge vom 08.03.2026: Auftrag Schwertransport - Giganten auf Reisen

49 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Wie lassen sich 46 Meter lange Windradflügel und ein fünf Meter hohes Bohrkopfgetriebe durch schwieriges Gelände manövrieren? Trotz Spezialvorrichtungen und technischer Tricks verlangt der Transport präzise Millimeterarbeit, da jede Kurve oder Kreuzung eine Herausforderung darstellt. Die Reportage zeigt zwei Schwerlastspeditionen und die außergewöhnlichen Lösungen der Transporteure für die fast aussichtslosen Probleme.

