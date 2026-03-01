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Seattle Firefighters

Die endlose Schicht

sixxStaffel 7Folge 4vom 23.03.2026
Die endlose Schicht

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Seattle Firefighters

Folge 4: Die endlose Schicht

42 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Das Team steht vor einer zermürbenden 24-Stunden-Schicht. Andy muss eine schier unmögliche Entscheidung treffen, um die von Bürgermeister Osman verlangten Kürzungen zu ermöglichen. Indes kämpfen Maya und Carina mit der neuen Verantwortung für den Pflegesohn Liam, genießen aber auch das Glück zu dritt.

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