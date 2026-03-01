Seattle Firefighters
Folge 4: Die endlose Schicht
42 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Das Team steht vor einer zermürbenden 24-Stunden-Schicht. Andy muss eine schier unmögliche Entscheidung treffen, um die von Bürgermeister Osman verlangten Kürzungen zu ermöglichen. Indes kämpfen Maya und Carina mit der neuen Verantwortung für den Pflegesohn Liam, genießen aber auch das Glück zu dritt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen