Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.05.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.05.2016
46 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 6
Die deutsche Kabarettistin Lisa Fitz hat in der 12. Folge von "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" auf PULS 4 am Stammtisch platz genommen. Gemeinsam mit Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper sorgt sie für ordentliche Schenkelklopfer in der letzten Folge zur 1. Staffel.
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