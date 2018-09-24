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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.09.2018 - Guido Cantz

PULS 4Staffel 5Folge 14vom 24.09.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.09.2018 - Guido Cantz

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Sehr witzig!?

Folge 14: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.09.2018 - Guido Cantz

47 Min.Folge vom 24.09.2018Ab 6

Der charmante TV-Komiker aus Deutschland, Guido Cantz, überzeugt Witze-Experte Gery Seidl, Comedian Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster mit einem Extra-Schuss Eigen-Ironie und einem Zehn-Punkte Deutschlandwitz und nimmt am Platz am Witze-Stammtisch in „Sehr Witzig!?“ auf PULS 4. Was Guido Cantz außerdem zur österreichischen Politik sagt und warum Buschenschank Schurli seinem Sohn bereits Kaiserschmarrn gekocht hat?

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